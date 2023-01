La euforia que se desató por la venta de boletos de RBD en Monterrey.

La locura por el reencuentro de RBD ha llegado a todo el mundo y México no es la excepción. En Monterrey donde la agrupación se presentará el próximo 24 de noviembre en el Parque Fundidora, fanáticos acamparon con tal de alcanzar boletos durante los primeros minutos de la preventa.

¿Qué dijeron los fans que acamparon para comprar boletos de RBD?

Una las personas que acampó para adquirir sus entradas para el reencuentro de RBD, declaró que “estamos haciendo fila para los boletos de RBD”, mientras que otro señaló que estaban desde las once de la noche del día anterior y esperarían un día más para poder comprar sus boletos en la preventa.

“Casi todos hemos sacrificado muchas cosas para estar aquí y esperemos que los vendan (los boletos) porque ya están con fallas y todavía no confirman si los van a vender aquí. Ojalá y se pueda porque ya falté al trabajo dos días y mañana, entonces que valga la pena lo que voy a hacer para estar en el concierto”, añadió.

La fan aseguró que ella quiere boletos en donde “los pueda ver de cerquitas”, los cuales tiene un costo de 6 mil pesos, cifra que está dispuesta a pagar con tal de ver a su agrupación favorita, pero todavía no sabe si alcanzará.

Te puede interesar: Carlos Rivera comenzó su gira con un concierto en León. ¿Qué pasó?

¿Qué tanto hicieron los fans de RBD con tal de comprar un boleto?

Además de los fanáticos que faltaron al trabajo y los que se quedaron a acampar, hubo incluso quienes encargaron a sus hijos para hacer fila y poder comprar un boleto de RBD.

“Ahorita le dije sabes qué amor, ni me esperes a dormir porque ya voy para el Fundidora, allá me voy a quedar, pero ahí te quedas cuidando a los niños, ahí les dejé de comer, si quieres come y al rato si me quieres traer comida pues también”, declaró otra de las fans.

¿Qué pasó con las personas que no alcanzaron boletos?

Lamentablemente no todo salió como deseaban y hubo quien no consiguieron entradas, lo cual desató tremendo drama. Cuando se le preguntó a una fan si pudo comprar boletos, ésta respondió llorando “no, no pude, me aparece NIP incorrecto, no puede ser, estoy desde el martes a las once. Yo organicé toda la fila y me aparece NIP incorrecto no sé por qué”.