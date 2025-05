¿Cuál es el estado de salud de Cyntia Cofano?: Survivor México Héroes y Villanos

Survivor México Héroes y Villanos es la competencia más feroz de la televisión abierta. Los Juegos por las Recompensas y las condiciones climatológicas llevan al límite a cada uno de los participantes.

Luego de que David Andrés fuera hospitalizado por ver afectada su salud, Cyntia Cofano también tuvo que ser atendida por el cuerpo médico luego de que sufriera un golpe de calor durante una de las pruebas.

En entrevista para Survivor México Héroes, la integrante de Villanos narró lo que le ocurrió durante el Juego: “Me agarró un golpe de calor y deshidratación, como vieron todos, estuve muy mal, pero me empecé a sentir rara desde antes de jugar. Cuando me di cuenta que estaba mal, en serio, fue cuando estábamos jugando y llegué a buscar la bolsa en la arena, no podía rascar y se me empezaron a dormir las manos”.

Fue así como al terminar con la prueba, Cyntia acudió con el cuerpo médico que se encuentra disponible para los participantes y al ser atendida le confirmaron que sufrió por un golpe de calor.

“Cuando voy con la doctora, me pusieron suero, parezco un sapo, me llenaron de hidratación”, explicó entre risas. En el siguiente video podrás revivir el momento lleno de preocupación:

Durante la conversación, la participante compartió que continúa en una etapa de recuperación: “No me siento para jugar, pero si me hacen jugar, no voy a eliminación, yo quiero que vaya Julieta a eliminación, a extinción”.

De esta manera es como Cyntia se reincorpora a las pruebas de Survivor México Héroes y Villanos. Descubre cómo será su desempeño en la siguiente semana de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por Azteca UNO.