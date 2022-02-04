FOTOS | Eugenio Derbez reveló la verdad de su "boda falsa" con Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez confesó por primera vez y a detalle cuál es su verdad sobre la supuesta boda falsa con Victoria Ruffo, quien lo demandó por daño moral por tal motivo.

Fue en una reciente entrevista con Yordi Rosado, que Eugenio reveló su verdad sobre la madre de su hijo José Eduardo y contó cómo fue su relación con ella. Contó que en el año 1991, Victoria quedó embarazada, por lo que decidieron intentar consolidar la relación, aunque no con éxito.

“No había pasado nada más que un besito por aquí, otro por allá y manita sudada, y a las dos semanas por primera vez fui a su departamento a consumar el amor y a la primera pegó”, dijo Eugenio. Además, según Eugenio, Victoria Ruffo, quien ya tenía una carrera consolidada y “sabía lo que hacía”. le hizo la propuesta de decir ante la prensa que se habían casado, la cual él aceptó.

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