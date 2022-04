VIDEO: Eugenio Derbez y Omar Chaparro se agarran a cachetadas.

Eugenio Derbez, quien recientemente subió al escenario de los Premios Oscar 2022 por la película CODA, habló sobre haber presenciado las dos cachetadas más polémicas del espectáculo: la de Eduardo Yáñez a un reportero y la de Will Smith a Chris Rock.

Omar Chaparro estuvo en VLA para contarnos todo de su nuevo película.

Fue en la alfombra roja de la película ¿Y cómo es él?, donde Eugenio Derbez le dio una cachetada a Omar Chaparro en modo de broma, acción que el comediante tomó con mucho humor y le respondió con otra bofetada.

“Ya llevó dos cachetadas, no podía perder mi récord. No me dolió, me gustó”, expresó Eugenio entre risas.

El histrión mexicano también reaccionó a la decisión de Will Smith de renunciar a La Academia.

“Yo creo que le dijeron ‘te van a correr, es mejor que renuncies antes de que te corran’. Muy inteligentemente renunció antes de que lo corrieran… porque renunció antes de que lo corrieran. Tiene que haber algún castigo para lo que hizo, la verdad”, expresó.

Sobre el chiste de Chris Rock relacionado a la alopecia de Jada Pinkett, Eugenio comentó.

“Lo repruebo porque un chiste es un chiste, era un compañero que estaba trabajando… se han hecho cosas peores”, declaró.

Eugenio Derbez no olvida al país que lo vio crecer

En otros temas, Eugenio Derbez también se dijo feliz de regresar a México, luego del éxito de la película CODA en los Premios Oscar 2022.

“Combino de todo un poco, sigo trabajando allá, pero no me olvido de mi gente, mi público, mi idioma y mis raíces porque aquí me hice. Seguiré viniendo cada vez que pueda”, expresó.

Por último, el comediante aclaró la controversia tras sus comentarios respecto a Matamoros.

“No dije que Matamoros fuera un pueblo, dije que es una historia que se dio en un pueblito de Matamoros. Es como si digo ‘hay un pueblito a las orillas de México’, de hecho, filmamos unas escenas en las afueras de México, y es como un pueblito, hay muchos. No soy tan ignorante”, concluyó.

