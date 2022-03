Padme Vidente revela qué pasará con Regina Blandón y Eugenio Derbez.

Regina Blandón enfrentó a un usuario de las redes sociales el pasado 12 de marzo de este año, pues acusó a Eugenio Derbez de supuesto acoso.

Recuérdese que Blandón participó en el programa donde ella tenía 12 años y el comediante actuaba como su ‘papá’.

Regina describió a Eugenio como un hombre “intachable”, pidiendo respeto para él y su familia.

“Eugenio es intachable. ¿Cómo sueltas un comentario así sin más, solo para tu entretenimiento, minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y, además, calumniando”, escribió la actriz en Twitter.

En otra entrevista, la actriz de Guerra de Likes explotó contra la prensa por involucrar a Alessandra Rosaldo en la polémica que se salió de control

“Tergiversaron todo lo que pasó… fueron a preguntarle a Alessandra al aeropuerto con su hija, eso me parece de muy mal gusto. No sé quién estaba ahí, pero eso no se hace”, continuó la actriz.

Padme Vidente realiza predicción sobre Regina Blandón y Eugenio Derbez

A través de sus redes sociales oficiales, nuestra querida Padme Vidente expresó que no habría consecuencias legales para Derbez, pues jamás realizó un acto de violencia.

¿Qué está pasando con Eugenio Derbez y Regina Blandón? Yo lo único que puedo lograr ver es que todo lo que están diciendo es completamente falso. Esa persona quiere sus 5 minutos de fama

“Vamos a ver que no va a haber una demanda o acusación de Regina a Eugenio. Como lo han dicho, es un caballero, le gusta ser estricto, le gusta tener todo perfectamente, pero no abusó por parte de trabajo o sexual”, expresó la astróloga a su familia cósmica.

Eugenio Derbez se encuentra en uno de los momentos más significativos de su carrera artística, pues la película CODA, donde participa con el papel de Bernardo Villalobos, tiene un par de nominaciones a los Premios Oscar 2022.

