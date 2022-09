Eugenio Derbez reaparece en redes y bromea con su accidente.

Hace unos días, Eugenio Derbez sufrió un grave accidente que lo llevó a ser intervenido del hombro. Mucho se especuló en torno a lo sucedido; sin embargo, ni el comediante ni nadie de su familia se había pronunciado al respecto.

Alessandra Rosaldo reveló la razón por la que no estuvo en los Oscar.

Días después de su accidente y de haber sido operado con éxito, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” reapareció en redes sociales donde habló sobre lo sucedido y les agradeció a sus fans por el apoyo y las muestras de cariño que le han dado.

“Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo (Vadhir) me dijo: ‘oye papá vamos a jugar realidad virtual’, en fin, me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones”, declaró.

Posteriormente, surgieron rumores de que su lesión fue producto de una pelea que tuvo con su hijo Vadhir Derbez, quien le habría fracturado el hombro. Esta versión fue desechada por José Eduardo Derbez, quien aclaró el hecho en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“Él ya salió dando una explicación en un en vivo y apenas ayer hablé con él, va muy bien. Estaba un poco nervioso por las terapias porque los dos somos muy miedosos con todo este tipo de cosas y cuando nos empiezan a hablar de cosas médicas nos mareamos y así”, declaró.

“De repente me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón. Se dice que fue en una filmación, que chocó, que hasta mi hermano lo había golpeado y son cosas que pues no, ni al caso”, añadió. Por último, dijo que confía en lo que dijo su padre y prefiere no hacerles caso a los chismes.

¿Eugenio Derbez recuperó su buen humor tras el accidente? De a poco, Eugenio Derbez va recuperando el gran humor que siempre lo han caracterizado, por ello, reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que aparece su entrañable persona del “diablito”, en donde se burla de sí mismo y de su accidente al cual calificó de “estúpido”.

“Descripción gráfica de mi accidente”, escribió el cómico en el video que compartió en donde el “Diablito” aparece apretando su característico botón rojo.