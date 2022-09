¿Vadhir y Eugenio Derbez se pelearon? Esto dijo José Eduardo.

Eugenio Derbez sufrió un grave accidente por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente del hombro, hasta hace días se desconocía lo que le había sucedido al comediante mexicano; sin embargo, él mismo rompió el silenció y aclaró lo sucedido a finales del mes de agosto.

El protagonista de “No se aceptan devoluciones” reapareció hace días y detalló públicamente lo que le había sucedido, incluso les agradeció a sus fans por las muestras de cariño que ha recibido en estos difíciles momentos.

“Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: ‘oye papá vamos a jugar realidad virtual’, en fin, me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones”, declaró.

Sin embargo, el influencer Alejandro Zúñiga, a través de su canal de YouTube destapó una supuesta pelea entre Eugenio Derbez y su hijo Vadhir, incluso, aseguró que de buena fuente había obtenido el dato y que las fracturas del actor habían sido provocadas por su hijo.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez? En entrevista con María Patricia Castañeda, José Eduardo habló sobre el supuesto conflicto que involucra a su padre y su medio hermano.

“Él ya salió dando una explicación en un en vivo y apenas ayer hablé con él, va muy bien. Estaba un poco nervioso por las terapias porque los dos somos muy miedosos con todo este tipo de cosas y cuando nos empiezan a habar de cosas médicas nos mareamos y así”, declaró.

“De repente me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón. Se dice que fue en una filmación, que chocó, que hasta mi hermano lo había golpeado y son cosas que pues no, ni al caso”, añadió. Por último, que confía en lo que dijo su padre y prefiere no hacerles caso a los chismes.