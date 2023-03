Eugenio Derbez relató el aparatoso accidente que tuvo su hijo Vadhir.

Eugenio Derbez reveló en entrevista exclusiva para Ventaneando que días antes de que sufriera el accidente que le produjo diversas fracturas en el hombro, Vadhir Derbez, su hijo, sufrió un aparatoso incidente que por poco le cuesta la vida.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

“Díez días antes de mi accidente tuvimos otro accidente muy fuerte en la familia, muy fuerte, nadie lo sabe y es la primera vez que lo digo. Estábamos en un día de descanso, de los pocos días que nos dan de descanso durante la serie… nos rentaron una casa en Jamaica, en lo más alto de una montaña y dijo Vadhir: ‘estaría increíble aquí volar’ y yo le dije Vadhir es el día de descanso, no quiero que te vayas solo pero yo quiero quedarme a descansar”, dijo el actor.

Te puede interesar: Eugenio Derbez le envía buenos deseos a Andrea Legarreta y Erik Rubín.

¿Qué le pasó a Vadhir? Eugenio Derbez declaró que acompañó a su hijo; sin embargo, las condiciones no eran las ideales pero Vadhir ya había despegado, incluso estuvo a punto de estrellarse contra unos árboles y cuando quiso aterrizar le dijo que no iba a poder, por lo que él le recomendó que lo hiciera en otro lado.

También te puede interesar: FOTOS | ¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se separan?

“Cuando quiso aterrizar me dijo ‘híjole, creo que no voy a poder’, le dije vete a algún otro lado pero no intentes aterrizar aquí y me dice ‘lo voy a intentar’. Al estar tratando de intentarlo, de repente no sé qué mueve y le llega un aire, lo veo como se desploma, se le dobla el paracaídas y se desploma”, añadió.

¿Qué sintió Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez aseguró que lo que sintió en ese momento fue indescriptible y agregó que las personas lo estuvieron buscando durante una hora: “Por un rato no sabía ni qué había pasado con él y a mí se me bajó la sangre y yo corría como loco y, aparte cayó donde no puedes ver, había árboles y era selva cerrada. Finalmente, Vadhir está vivo gracias a Dios”.

Te puede interesar: Linet Puente y Eugenio Derbez presentes en Premios Oscar de este año.

¿Qué lesiones sufrió Vadhir?

Cuando lo encontraron, Vadhír tenía un dedo roto y presentaba diversos cortes en el cuerpo, pero afortunadamente estaba vivo. “Fue todo el día de hospital y de búsqueda y luego el canijo chamaco se quiso regresar a buscar las cámaras que traía porque siempre vuela con tres, entonces mandamos a todo el equipo y se logró (recuperarlas)”.

Finalmente, Eugenio Derbez reveló que esa angustia que vivió no se la desea a nadie ya que fue muy feo. “Vadhir me dice: ‘papá quiero hacer un viaje contigo’ y fue ahí donde me rompo el hombro jugando realidad virtual en un cuarto y decía yo, no puedo creer que tú te hayas caído de un paracaídas y te hayas roto un dedo y yo me haya caído del piso y me rompí en 17 pedazos”.