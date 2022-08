Revelan qué parte del cuerpo se habría roto Eugenio Derbez.

Ayer les informamos que Eugenio Derbez sufrió un grave accidente, aunque se desconoce a ciencia cierta qué le pasó. La noticia fue dada a conocer por su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo a través de un comunicado.

“El Valet” tuvo una alfombra roja llena de estrellas y de famosos.

La exintegrante de Sentidos Opuestos declaró que su esposo se encuentra estable el protagonista de “No se aceptan devoluciones”; sin embargo, presenta “lesiones delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente”.

“En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”, añadió.

Así mismo, destacó que es probable que Eugenio Derbez no tenga mucha interacción con sus fans ya que se enfocará en su recuperación y agradeció a sus fans por todo el apoyo y la buena vibra que le han enviado a la familia.

El cómico y actor podría estar fuera de la pantalla durante un largo tiempo debido al fuerte accidente que sufrió y que despertó la preocupación de sus fans que hasta el momento desconocen lo que verdaderamente le sucedió y cuál es el estado de salud de Derbez debido a la escueta información que existe.

Aunque mucho se habló de que las heridas de Derbez fueron delicadas, se sabe que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y que el proceso ha sido complicado por lo que tendrá que estar bajo supervisión médica por un tiempo, ya que se cree que el percance que sufrió fue más grave de lo que se ha dicho en redes.

¿Qué sucedió con Eugenio Derbez? De acuerdo con nuestro querido Javier Ceriani, fuentes cercanas le confirmaron que Eugenio Derbez tiene el hombro destrozado, por lo que es la herida que más le preocupa a su familia hasta este momento.

“Atención porque no lo quiso decir su mujer, no lo quiso decir nadie del equipo de Eugenio Derbez ni su equipo de prensa. He confirmado que es el hombro todo destruido, el tema es que el hombro tarda mucho en recuperarse… Lo que si te vamos a confirmar es que hay muchos de los socios y amigos de Eugenio Derbez que están muy preocupados por cuánto va a estar fuera de acción”, declaró Javier Ceriani en un video que fue compartido vía Twitter por el usuario JuanGabriela Jackson.