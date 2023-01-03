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FOTOS | Evaluna comparte los estragos que le dejó el embarazo.

La hija de Ricardo Montenaer compartió que después de dar a luz a Índigo se molestó por el cambio que sufrió su cuerpo.

Por: TV Azteca

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Eva Luna y Camilo con boquita de pezcado..jpg
Camilo y Evaluna
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Eva Luna y Camilo aventureros..jpg
Eva Luna y Camilo en blanco y negro..jpg
Evaluna trabajando con mamá..jpg
Evaluna y Marlene en un día muy especial..jpg
Eva Luna y Camilo muy enamorados..jpg
Evaluna en labor de parto..jpg
Eva Luna y Camilo en el mar..jpg
Evaluna con los suyos..jpg
Eva Luna y Camilo de paseo..jpg
Evaluna con su mamá..jpg
Evaluna y Marlene en acción..jpg
Eva Luna y Camilo una pareja única..jpg
Madre de Evaluna con su yerno..jpg
Camilo y Evaluna posan muy casuales..jpg
Eva Luna en el regazo de Camilo..jpg
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Los piecitos de Índigo..jpg
Eva Luna y Camilo posan para la cámara..jpg
Evaluna con la familia..jpg
Eva Luna y Camilo se dieron el sí..jpg
Eva Luna y Camilo posan felices..jpg
Eva Luna y Camilo paran la boquita..jpg
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Camilo y Evaluna
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