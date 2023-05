¿Quieres evitar malentendidos? WhatsApp lanza esta función.

La cantidad de recursos de los que disponemos es enorme y desde esa perspectiva es inevitable llegar a perderse en algún momento. Ahora bien, ante esto siempre aparece otro nuevo y aquí te traemos la última función que lanza WhatsApp que puede ayudarte a evitar malentendidos.

La red social administrada por Meta, la misma compañía que administra todo lo que tiene que ver con Facebook e Instagram, ha emprendido una renovación importante desde 2022 con el fin de renovar y brindar nuevas posibilidades para usuarios que estaban empezando a emigrar a otros espacios.

Por fortuna las muchas modificaciones fueron bien recibidas y aquí te contaremos de qué trata esta innovación que puede ser muy útil.

¿Cuál es la nueva función que lanza WhatsApp?

La novedad pasa, porque la última Beta de WhatsApp para Android, con número de versión 2.23.8.22, esconde una función que te va a permitir ponerles un título a las imágenes, videos, GIFs o documentos reenviados dentro de la app.

A partir de esto, podrás eliminar el título por defecto que se muestra al compartir un archivo con otra persona y agregar una descripción personalizada del mismo para que el usuario que lo recibe sepa exactamente lo que es.

Desde este momento, cuando elimines el título por defecto y lo cambies por uno personalizado, la nueva descripción del archivo se enviará como un mensaje aparte para que el destinatario lo pueda ver más fácilmente.

La opción de cambiar el título de las imágenes, videos, GIFs y documentos reenviados ya está disponible en su versión Beta para Android, así que, si estás inscrito en el programa Beta y todavía no has recibido esta función no te preocupes, muy pronto va llegar.