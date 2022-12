Exalumna de La Academia sufre intento de secuestro en CDMX.

La inseguridad es un mal que aqueja a todo el mundo; sin embargo, en México se ha acrecentado de forma considerable pues a diario vemos en las noticias robos, secuestros, asesinatos, entre muchos otros delitos y desgraciadamente nadie está exento de esto y ahora le tocó el turno a Jackie, exalumna de La Academia.

Dennis tuvo una evolución fascinante, y esta noche lo demostró. A lo largo de La Academia pulió el enorme talento que tiene.

La exacadémica originara de Sinaloa fue la sexta eliminada del reality de canto más exitosos de la televisión mexicana, mismo en el que Cesia se alzó como la gran vencedora por encima de Andrés y Mar. No obstante, Jackie encendió las alarmas luego de publicar que casi es víctima de un secuestro en la capital del país.

Afortunadamente, la joven se encuentra sana y salva, aunque el susto y la impresión nadie se la quita luego de casi ser privada de su libertad.

¿Qué fue lo que le pasó a Jackie? A través de su cuenta de Twitter, Jackie López Vázquez, reveló que estuvo a nada de ser secuestrada junto unas integrantes de su familia mientras caminaban por una avenida de la Ciudad de México.

De acuerdo con la exacadémica, un vehículo se atravesó en su camino: “¡Morritas de CDMX tengan mucho cuidado! Ayer por la noche sobre avenida Revolución dos tipos en un Jetta color negro nos alcanzaron en la banqueta a mi tía, mi prima y a mí. Literalmente nos rebasaron como por dos metros y medio de distancia y capté en seguida, por eso corrimos”.

“Yo vi cuando el copiloto iba a bajar, pero no podían avanzar en sentido contrario. Nosotras corrimos y fuimos a meternos a una cuadra en sentido contrario, literal, nunca les quité la vista de encima y vieron que nos dimos cuenta, el tipo dejó la puerta y avanzaron súper despacio”, añadió.

Al final, Jackie confirmó que tanto ella como su tía y su prima se encontraban bien y afortunadamente no pudieron alcanzarlas. “No nos hicieron nada porque no nos podían alcanzar... había tráfico y no podían hacerse de reversa. ¡Pero aguas! Tengan cuidado chiquillas, nosotras estamos bien”.

Morritas de cdmx tengan mucho cuidado! Ayer por la noche sobre avenida revolución dos tipos en un Jetta color negro, nos alcanzaron en la banqueta a mi tía, mi prima y a mi. Literalmente nos rebasaron como por dos metros y medio de distancia y capté en seguida, por eso corrimos. — Jackie (@lajackie_sing) December 19, 2022

¿Qué ha pasado con Jackie tras su salida de La Academia?

Como mencionamos anteriormente, la exacadémica fue la sexta eliminada, desde entonces se ha mantenido muy activa en redes, incluso en noviembre cantó junto a Becky G, no obstante, se desconoce si continuará en el canto o se inclinará por su carrera en comunicación.