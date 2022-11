Santiago explota contra Nelson por usar su imagen en un concierto.

Después de consolidar una gran amistad en La Academia, todo parece indicar que entre Santiago y Nelson no quedará nada después de la polémica suscitada hace unos momentos en redes sociales.

Y es que Santiago usó su cuenta de Twitter para reclamar a Nelson que haya usado su imagen sin autorización durante uno de sus conciertos.

“Quiero dejar claro algo. En primera no autorice el uso de mi imagen en ninguna clase de evento o concierto, adicional a que se haga de forma tal que en el contexto de una canción, se dé a entender algo que no existe ni existirá”, escribió mostrando la foto donde Nelson canta un tema con una imagen suya de fondo.

“Santiago Dominguez es un artista que aún cuando he sido acusado de colgarme de la presencia de otros participantes, yo he creado lo que tengo y lo que haré a base de esfuerzo de muchos años y la academia y sus integrantes son un escalón más que ya no está presente en mi vida”, añadió.

“A todas la personas que han estado al pendiente de mi y que más allá del enorme cariño que tengo a quienes me apoyan. Espero entiendan que no se vale la doble moral. Si yo hubiera sido quien usara la imagen de esa persona con el fin de confundir el sentido por lo que dice la canción, hubiera sido muy criticado, no se vale que de forma contraria lo usen como promoción. Por eso me desligo completamente del significado que se le quiso dar”, cerró.

En tanto, Nelson expresó: “No pues definitivamente usé su imagen sin autorizar. Pido perdón públicamente por no haberlo consultado con él. No lo hice con ninguna mala intención, simplemente fue un chiste. Pero nada, aprendo la lección pa la próxima. Les amo un besote”.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, unos apoyando a Nelson y otros a Santiago.