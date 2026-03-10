Exatlón México | Programa Completo | HOY: Azules aprovechan errores de los Rojos mientras Kat brilla con la medalla femenil
Katia conquista la medalla femenil mientras la tensión crece en el Equipo Rojo y Rosique sorprende con inesperados premios.
La jornada en Exatlón México estuvo marcada por la intensidad. Mientras los Azules aprovecharon los errores estratégicos del Equipo Rojo, Katia brilló al conquistar la medalla femenil de la noche. Además, Antonio Rosique sorprendió a los atletas con premios especial de cocina, poniendo en juego tres herramientas muy codiciadas.