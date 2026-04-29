Exatlón México | Programa Completo | ¡Programa explosivo! Power Token y Duelo de los Enigmas encienden Exatlón México

El programa de hoy en Exatlón México estuvo cargado de emociones y enfrentamientos clave. El Equipo Azul celebró con todo su victoria por la Villa 360, reconociendo el esfuerzo de Katia, quien sumó puntos importantes para asegurar el descanso. Más tarde, la tensión subió con el duelo varonil por el último Power Token de la temporada, donde Mario “El Mono” Osuna impuso su poder y se llevó la ventaja, demostrando su garra deportiva. Finalmente, el último Duelo de los Enigmas se vivió con una intensidad total, con Rojos y Azules dejándolo todo en el circuito por una recompensa que elevó aún más la presión en la recta final de la competencia.