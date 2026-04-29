Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Mono Osuna impone su poder! Se lleva el último Power Token
El atleta Rojo demuestra su garra y deja claro quién manda en el circuito.
Mario “El Mono” Osuna llegó decidido a demostrar su poder y lo consiguió al conquistar el último Power Token de la temporada, imponiéndose ante el Equipo Azul con una actuación llena de determinación y carácter. Con velocidad, precisión y una mentalidad firme, el atleta rojo dejó claro que su garra deportiva está más fuerte que nunca, enviando un mensaje contundente en un momento clave de la competencia en Exatlón México.