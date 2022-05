Exatlón: Adrián Medrano rompe en llanto al recordar a sus padres. (VIDEO)

Un mes ha pasado desde que Adrián Medrano, exparticipante del Exatlón México, anunció el lamentable fallecimiento de sus padres, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito.

“Con el corazón roto les doy la noticia más triste de mi vida, hace solo unos días mis papás perdieron la vida en un accidente de tránsito, ocasionada por un conductor imprudente. A veces no me la creo”, publicó aquella ocasión.

Días más tarde, Adrián Medrano y su hermano Gilberto se enlazaron al foro de Venga la Alegría para hablar sobre la sensible pérdida de sus papás.

“Estamos muy tristes porque fue una noticia muy repentina que nos tocó estar enterados. Estamos echándole ganas para que nuestros papás estén orgullosos. Estamos encontrando la fuerza con toda la gente que nos ha apoyado, sabemos que nos quiere mucho la gente, nos están dando las fuerzas para seguir adelante y cumplir con lo que les hubiera gustado a ellos”, dijo el paracaidista profesional.

El lamentable hecho no pasó desapercibido durante la final de Exatlón: All Star, donde Antonio Rosique le envió un sentido mensaje al exconcursante del reality show.

Adrián Medrano rompe en llanto al recordar a sus padres

Sin embargo, a un mes de tan triste suceso, Adrián Medrano no pudo ocultar su sentir y se quebró en sus redes sociales al recordar a sus papás mientras se encontraba en la sala de espera de un aeropuerto.

“La verdad es que estoy muy triste porque hoy se cumple un mes de que mis papás se adelantaron. Creí que con el tiempo iba a ser cada vez más fácil, pero la verdad es que los extraño cada día más y más y, estoy encontrando las fuerzas porque ellos me quieren ver salir adelante, me quieren ver feliz, así que lo estoy haciendo por ustedes...”.

Adrián Medrano habla de la muerte de sus padres

Adrián Medrano recuerda a sus padres tras su muerte

“Siempre me apoyaron en todo, incluso aprovecho para decirles de este proyecto, que es el proyecto en el que ellos me apoyaron, creyeron en mí, que aún no he podido arrancar pero que estos días va a salir. También agradezco a toda la gente que ha estado conmigo, me ha estado apoyando y me manda sus buenas vibras... muchas gracias”, dijo Medrano.