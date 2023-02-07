MELISA RAMOS | Tiger

25 años

Jalisco

Fútbol

Velocidad

PARTICIPÓ EN LA 3.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

Ella es la guapa atleta que tuvo un rotundo éxito tras participar en la tercera temporada del famoso programa deportivo. Melisa Ramos se convirtió en una de las concursantes más destacadas durante la tercera edición de Exatlón. La guapa futbolista enamoró a millones de televidentes con su belleza, destreza y múltiples habilidades deportivas, mismas que la llevaron a ganar el séptimo lugar en el reality show. Y es que, Meli, se enfrentó a grandes rivales como Mati Álvarez, Casandra Ascencio y Jazmín Hernández, quienes también arrasaron en cada uno de los demandantes circuitos. Tras su participación en Exatlón, la guapa Melisa se convirtió en una estrella de las redes sociales, donde actualmente cuenta con 252 mil seguidores en Instagram.

