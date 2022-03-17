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FOTOS | ¿Qué integrante del equipo azul regresará a Exatlón All Star?

El equipo azul tiene el poder de “revivir” a uno de los integrantes eliminados. ¿Quién será la elegida? Ellas son ls favoritas.

Por: TV Azteca

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Sol temporada 3.jpg
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