Exatlón All Star: Así expresó Liliana su amor por Andrés. (VIDEO)

El Exatlón All Star recién comenzó, pero eso no ha sido impedimento para que los atletas den lo mejor de sí, pues todos desean llegar a la Gran Final donde solo uno logrará alzarse con la victoria; no obstante, parece que un nuevo romance ha comenzado a surgir al interior de la competencia más colosal de la historia.

Programa 14 febrero 2023 | Duelo por Medallas de Exatlón All Star.

Ni un mes de competencia ha transcurrido y las rivalidades de a poco se han ido gestando, así como los roces entre compañeros; sin embargo, todo parece indicar que Cupido también anda haciendo de las suyas al interior del equipo azul.

Te puede interesar: Exatlón All Star: Heliud Pulido arremete contra los rojos por esta razón.

¿El novio de Liliana terminó con ella a través de un video?

Hace unos días Liliana se vio envuelta en polémica luego de que su novio terminara con ella a través de un video que publicó en redes sociales. Eduardo Flores compartió un clip en el que felicitó a la atleta azul por haber llegado a la final de la sexta temporada del Exatlón México y por haber logrado su pase al All Star.

Pero también aprovechó para desearle la mejor de las suertes en la presente temporada; ya que desafortunadamente, en el Exatlón All Star no contará con su apoyo pues su corazón se encuentra destrozado, aunque no reveló más detalles de su ruptura con la atleta.

También te puede interesar: Exatlón All Star: Andrés pierde la cabeza y agrede a Pato.

¿Surgió un nuevo romance en el equipo azul? Después de que Eduardo Flores terminara con Liliana, la atleta azul parece haber encontrado consuelo en uno de sus compañeros de equipo, nos referimos a Andrés, ya que últimamente se les ha visto muy juntitos y en actitudes que denotan que entre los dos existe algo más que amistad.

¿Liliana expresó su amor por Andrés?

Andrés Fierro ha sido uno de los atletas más destacados del equipo azul en este arranque de temporada y no solo por su desempeño, sino también porque ha protagonizado diversas polémicas, además de que parece que el amor ha tocado a su puerta.

Durante una charla, Liliana y Andrés se dejaron ver en una actitud bastante sospechosa, pues ambos lucían muy sonrientes e incluso se les veía un tanto nerviosos, posteriormente, la atleta azul confesó lo que siente por Fierro.

Te puede interesar: Exatlón All Star: Andrés habla mal de los rojos y Pato le responde.

“(A Andrés) Le tengo un cariño súper especial”, declaró Liliana con una sonrisa en el rostro, lo que demuestra que entre ambos existe algo más, ¿será que tendremos un nuevo romance al interior del Exatlón All Star? En el siguiente linkpuedes ver el video de la confesión de Liliana donde además le dice a su compañero que lo quiere mucho.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre qué pasará entre Liliana y Andrés Fierro ahora que Cupido ha comenzado a hacer de las suyas en el equipo azul.