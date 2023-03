Exatlón All Star: Keno hace inesperada revelación tras duelo de eliminación.

La quinta semana del Exatlón All Star recién comenzó y los rojos lograron recuperar la Villa 360 y llevarse la victoria en la Batalla Colosal, lo que demuestra que los azules no viven un buen momento, así lo reconoció Keno Martell.

Las atletas se enfrentan por la Medalla Femenil de Exatlón All Star.

Keno Martell es uno de los mejores atletas del equipo azul, así lo demostró el pasado domingo de eliminación cuando dio cuenta de Omar Esparza, mejor conocido como ‘Black Charro’, quien terminó despidiéndose de la competencia más colosal de la historia.

La eliminación de Esparza fue una de las más inesperadas del reality deportivo, además de un duro golpe para los rojos, quienes cerraron dos de las peores semanas del equipo escarlata dentro del Exatlón All Star.

¿Keno Martell no la ha pasado bien en el Exatlón All Star? El triunfo de Keno Martell fue un aliciente para el equipo azul y principalmente para él, ya que no está pasando por su mejor momento en la competencia más colosal de la historia, así lo reveló el propio atleta.

¡𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙧𝙤 se aferró a la lucha pero 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙢𝙖𝙠𝙚𝙧 le arrebató su último crédito! 🤠🔴🔵🏈 Omar Esparza es eliminado de Exᴀᴛʟᴏ́ɴ Aʟʟ Sᴛᴀʀ.#EliminaciónColosal

¿Qué dijo Keno Martell?

Para Keno fue una gran sorpresa tener que disputar el Juego de Eliminación, por lo que llegó al circuito con la pila baja; sin embargo, sus compañeros fueron fundamentales para que terminara imponiéndose a Omar Esparza.

“Para mí es nuevo todo esto de las votaciones, creo que me movió mucho, me movió fuerte. Vimos a dos Kenos en la eliminación, uno triste y a lo mejor decepcionado, sin ganas; ya después, el Keno que sale y se entrega… Creo que me mostré súper vulnerable, me mostré súper movido, ante los rojos, ante mi equipo”, dijo el atleta azul.

“Lo que me hizo despertar fue ver a mi equipo preocupado, ver la cara de Marysol, ver la cara de David, ellos sabían que no estaba pasando por un buen momento. Obviamente a nadie nos gusta que nos vean así. Sí, sentí padre, verlos preocupados, tratándome de explicar las cosas, todos y cada uno de ellos despertó algo en mí… Sabía que lo tenía que hacer para ellos y que yo sabía hacerlo, es uno de mis mejores tiros…”.

¿No quiere volver a un Duelo de Eliminación?

Las mujeres rojas están en riesgo, así como los hombres azules, por ello, Keno Martell reveló que no le gustaría volver a estar en un Duelo de Eliminación: “Definitivamente, no quiero pisar un duelo de eliminación esta semana”. (Aquí el video)

