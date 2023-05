Liliana no puede más en Exatlón All Star: ¿Se despide de la competencia?

Los recientes días no han sido los más fáciles para Liliana Hernández, Triple Jumper, quien dejó claro que se siente cansada y no encuentra el rumbo, ya que no ha sumado los puntos que esperaba a estas alturas de la competencia en Exatlón All Star.

Y no es para menos, ya que la actual campeona se ha enfrentado a los mejores de toda la historia en el reality más demandante de la historia. Mati y Nataly son sus actuales oponentes y en el balance general, registra un bajo porcentaje de efectividad.

Por tal motivo, Liliana compartió un mensaje que ha impactado a sus fans, a tal grado que se duda de su continuidad en la aventura.

“Estoy muy cansada, ya no puedo. Me estoy esforzando lo más que puedo y no sale”, dijo al borde las lágrimas.

Del amor a la frustración

Triple Jumper ha pasado por momentos felices cuando confirmó su relación con Andrés Fierro, pero el desgaste físico y los malos resultados la han llevado a la frustración.

