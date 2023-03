Exatlón All Star: Valery pierde la cabeza y explota contra Koke. (VIDEO)

El Exatlón All Star cada vez se pone más emocionante, sobre todo ahora que las cosas se han equiparado entre rojos y azules después de la salida de Omar Esparza, mejor conocido como ‘Black Charro’.

Programa 6 marzo 2023 | Batalla por la Villa 360 de Exatlón All Star.

Omar y Lino fueron los elegidos para pelear por su continuidad en la competencia más colosal de la historia; sin embargo, fue el atleta olímpico el que logró salir avante y con ello aseguró su permanencia.

Posteriormente, ‘Black Charro’ tuvo que medirse a Keno. El futbolista dominó la prueba, pero el desgaste físico terminó por cobrarle factura y eso permitió que ‘Playmaker’ sellara la histórica remontada.

¿Keno no pasa por su mejor momento?

Sin duda, los rojos sufrieron una gran baja en el reality deportivo más demandante de la historia, pero la gran sorpresa de la noche fue Keno Martell, quien llegó al circuito con la pila baja; sin embargo, el apoyo de sus compañeros fue fundamental para su remontada.

“Para mí es nuevo todo esto de las votaciones, creo que me movió mucho, me movió fuerte. Vimos a dos Kenos en la eliminación, uno triste y a lo mejor decepcionado, sin ganas; ya después, el Keno que sale y se entrega… Creo que me mostré súper vulnerable, me mostré súper movido, ante los rojos, ante mi equipo”, dijo Martell.

¿Valery explotó contra Koke? El Exatlón All Star se ha caracterizado por poner a prueba la resistencia física y mental de los atletas, quienes en ocasiones suelen perder los estribos debido a la presión y el desgaste, así le pasó a Valery Carranza.

La atleta azul perdió la paciencia y explotó contra Koke Guerrero, su compañero de equipo, quien se encontraba dándole ánimos a Valery Carranza, quien ante la impotencia por no poder formar la palabra arremetió contra el ‘Hechicero del Aire’ y el resto de los azules.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre qué pasará con Valery Carranza y Koke Guerrero después de este polémico hecho.