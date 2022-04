¿A qué hora ver Exatlón: All Star este Viernes Santo?

Exatlón: All Star no deja de sorprendernos en las últimas semanas de esta sexta temporada, pues los participantes han demostrado tener todo para llegar a la Gran Final.

Desde polémicos enfrentamientos, pasando por cardíacos relevos y alianzas entre los integrantes de diferentes equipos, Exatlón: All Star promete cerrar con broche de oro esta edición.

Una de las atletas que más ha dado de qué hablar es Mati Álvarez, quien ha dividido las opiniones por su gran amistad con Evelyn Guijarro, mejor conocida como Sniper.

Fue la misma Golden Champion, quien hace unas semanas, decidió donar su vida extra a Evelyn Guijarro en lugar de Aristeo Cázares.

Sin embargo, en el capítulo de esta misma noche, Pato Araujo mandará un contundente mensaje a la poblana rumbo a la Gran Final de Exatlón.

“Ya no se puede permitir que Mati tenga una relación muy cercana de amistad con Evelyn”, expresa el Capitán Araujo en el avance de esta noche.

¿A qué hora ver Exatlón: All Star en Viernes Santo?

Este viernes 15 de abril podrás disfrutar de Exatlón: All Star en punto de las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

Únete a la conversación con el hashtag #EquiposAllStar y acompaña a los atletas en un nuevo capítulo rumbo a la Gran Final.

“Aquí siempre escucho historias y me he dado cuenta que su vida no es igual a la mía. Cuando todos me decían ‘no vas a llegar’, lo hice, les callé las bocas a todos. ¿Por qué? Porque yo soy el mejor”, expresa Súper Papá en Exatlón: All Star.

