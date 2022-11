Exatlón: ¿El amor se terminó entre estos dos queridos atletas?

A lo largo de todas las temporadas de Exatlón México, hemos tenido la oportunidad de ver pasar a grandes atletas que han entregado todo en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Sin embargo, eso no es todo, ya que tras muchas semanas de convivencias en las playas de Exatlón, se han formado grandes parejas que hasta el momento siguen juntas, una de ella es Zudikey Rodríguez y Pato Araujo. No obstante, no es la única pareja que hemos visto pasar en el mejor reality deportivo.

Esta linda pareja de Exatlón México pasa por momentos complicados.

Una de las relaciones más exitosas que ha dejado Exatlón México es la que formaron en las playas de República Dominicana, Casandra Ascencio y Christian Anguiano ‘Yomi’ quienes lograron meterse en el corazón de los millones de fans del reality.

Tras varios años juntos, compartiendo grandes momentos juntos, ahora todo parece indicar que la pareja ha comenzado a preocupar a sus fans.

Los atletas tienen a sus fans acostumbrados a estar constantemente compartiendo mensajes de amor en sus redes sociales y fotos de los momentos que pasan juntos, pero desde hace unos días las cosas han cambiado.

Sin embargo, la situación no es para preocuparse, ya que Christian Anguiano está en un campamento de lucha en el CDOM, una unidad dependiente del Comité Olímpico Mexicano, por lo que no ha podido estar con Casandra Ascencio.

Los dos atletas formaron parte del equipo azul en la tercera temporada de Exatlón México, pero al salir formaron una gran amistad que consolidó en la cuarta edición del reality, para después formar una de las parejas más queridas de la televisión mexicana en la actualidad.