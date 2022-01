Exatlón: Ana Lago da positivo a COVID-19. (VIDEO)

Ana Lago, una de nuestras más queridas y carismáticas exatletas de Exatlón México , dio positivo a la prueba de COVID-19.

Llamada por los fans la “reina sin corona” por su imborrable huella en nuestras tierras y playas, en este momento atraviesa por un momento complicado al padecer Coronavirus.

Fue a través de Instagram donde la atleta publicó una serie de videos respondiendo preguntas a sus fieles seguidores, ahí contó cómo es que se dio su contagio y aseguró que no se siente ‘muy, muy mal’, pero sí se le escucha diferente y se le ve un poco decaída.

“Hace como dos días me empezó la tos seca, luego me empecé a sentir un poco peor, no tan mal, pero sí con estornudos, tos y mucha congestión. Fuimos a hacernos la prueba y salió positiva”, contó la atleta.

Así pasa Ana Lago su enfermedad

Nuestra querida Ana Lago respondió a las dudas de sus fanáticos en Instagram, donde les confesó que es la primera vez que padece la enfermedad. De hecho, contó que se hizo una primer prueba hace unos días y salió negativa, no obstante fue hasta la segunda donde salió positiva.

Como ciudadana responsable, la rubia gimnasta confesó que está aislada en su cuarto, sin contacto con sus seres queridos, ni más personas, pues está descansando y tomando medicamentos como Ibuprofeno y Ambroxol, así como unas pastillas para la irritación de la garganta.

Aunque sí se escucha ronca, lamentó que la gente sea muy irresponsable y no use cubrebocas, ni se cuide a sí misma, ni cuide a los demás para evitar la propagación del virus.

Finalmente, la carismática atleta dijo que hace un poco de ejercicio por las noches, en el día ve series y toma de manera asilada su desayuno para no tener contacto con más gente. ¡Ánimo, Ana!

