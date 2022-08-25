Exatlón: Ana Lago impacta con reveladora noticia. (VIDEO)

Ana Lago, exparticipante de Exatlón, sorprendió a sus fanáticos con una nueva sorpresa que dio a conocer a tráves de sus redes sociales como Twitter e Instagram.

"Es algo que teníamos planeado desde hace tiempo, pero hasta ahorita está súper sentado y firme para darle para adelante", expresó la gimnasta artística en sus plataformas digitales.

La también conocida como Ave Fénix expresó que vive su mejor momento personal y profesional, ya que recientemente se casó y ahora sacará su merch oficial.

"Es algo que están pidiendo demasiado. Después de algunos años se pudo concretar la idea de todo", declaró en un live de Instagram.

Eso no es todo, pues Ana Lago adelantó que también prepara otra sorpresa para sus fanáticas mujeres, pues se trata de un gran proyecto: "Espero que les guste esta idea que ya se está haciendo realidad".

Te puede interesar: Ana Lago ya tiene listo su vestido de novia.

¿Quién es Ana lago, exparticipante de Exatlón?

Ana Estefanía Lago Serna, mejor conocida como Ana Lago, es una gimnasta mexicana. Es la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística, además de haber debutado en la primera temporada de Exatlón.

La atleta es originaria de Monterrey, cumpe años el 25 de septiembre y tiene 26 años de edad. La atleta se casó con Alejandro Santana el pasado sábado 30 de julio de 2022 en una boda transmitida por nuestra señal de Azteca UNO.

También te puede interesar: Exatlón: Estos atletas ya confirmaron su asistencia a la boda de Ana Lago.