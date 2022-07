Ana Lago ya tiene listo su vestido de novia.

Ana Lago, una de las atletas más queridas del Exatlón México, está a escasas horas de convertirse en la esposa del gimnasta Edgar Santana, en lo que promete ser una unión espectacular y que no te puedes perder este sábado 30 de julio a través de las pantallas de Azteca UNO.

Platicamos con Ana Lago para saber los detalles a días de su boda.

La cuenta regresiva comenzó para la atleta del Exatlón México, pues solo es cuestión de horas para que se llegue el momento en que ella y su novio unirán sus vidas en un momento único que podrá ser visto por millones de fans.

Ana Lago ha estado muy al pendiente de todos los preparativos y hace unos días compartió lo que fue la prueba de maquillaje y de peinado y dio un adelanto de cómo lucirá el día más especial de su vida; sin embargo, se reservó algo para este sábado pues cubrió su rostro con su teléfono.

‘Ave fénix’ se enlazó también a Venga La Alegría donde habló como han sido estos últimos días antes de llegar al altar.

“Esta semana ha sido muy tranquila, al fin estamos disfrutando de la semana previa a la boda. Estamos disfrutando esta última etapa antes de llegar al altar. Alex me ha consentido, así como me ha dejado hacer y deshacer a mi gusto. Todo va a salir bien y ya está todo listo”, declaró a las cámaras de Venga la Alegría.

“La verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta. Hace un año estábamos viendo los preparativos y ahora estamos a tres días... estoy emocionada, feliz y contenta”, añadió.

El mensaje de Ana Lago a sus Fans

“Estoy agradecida con todos ustedes. Es un día muy especial para Alex y para mí, pero también para mucha gente que me sigue y que siempre ha estado al pendiente. Transmitir la boda en vivo va a ser un punto de conexión con los seguidores que me quieren y que me aman”, dijo a VLA.

“Gracias a todas esas personas que siempre me han seguido, que siempre han confiado en mí y que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos. Es por ellos que siempre he estado súper agradecida”, finalizó.

¿Ana Lago ya tiene listo su vestido? En las últimas horas previas a su boda, Ana Lago se ha encargado de revisar todos y cada uno de los talles y la prueba del vestido no podía faltar, así que ya todo está listo para el gran día.

En sus historias de Instagram, Ana Lago compartió que su vestido está listo y no requirió más ajustes, desafortunadamente no mostró el vestido de novia y aseguró que este sábado podremos disfrutarlo en vivo y en directo gracias a la transmisión especial que tendremos por Azteca UNO.

Ana Lago - Instagram