Exatlón: ¿Por qué Ana Lago rompió en llanto?

Ahora que Ana Lago forma parte de Exatlón: All Star , se puso melancólica al recordar cómo fue su experiencia en la primera temporada del reality show más demandante.

“He superado bastantes límites que yo solita me ponía sin saberlo y el estar aquí ha hecho que rompa con todo esto, todos los que estuvimos en la primera temporada sufrimos bastante. Estamos en un punto donde nos faltaba todo, solo nos teníamos a nosotros mismos”, recordó la gimnasta entre lágrimas.

Sin embargo, eso ya quedó atrás y ahora la rubia deportista está feliz de estar en esta nueva faceta del reality show en mejores condiciones y así dar lo mejor de sí.

“Me encanta la idea de que estemos lo mejor de lo mejor aquí en All Star, me motiva estar aquí al lado de los campeones, al lado de los finalistas y me encanta estar representando a todo el equipo rojo que estuvo en aquel momento, todo esto también lo hago por ellos, para que no se olviden de ellos porque pues nosostros empezamos eso y de alguna manera nosotros tenemos que seguir presentes para que no se olviden de cómo comenzó", dijo Ana Lago.

Ana Lago busca que Exatlón trascienda por generaciones

Ana Lago busca que Exatlón trascienda por generaciones y por ello dice tener una gran responsabilidad, pues cada temporada del reality show más demandante, genera nuevos talentos y exhibe el poder inspiracional y competitivo de atletas de alto rendimiento de todas las disciplinas.

Un gran ejemplo de ello, es la rubia gimnasta, quien padeció COVID-19 hace unas semanas y eso no le impidió seguir haciendo ejercicio, competir en Exatlón: All Star y mostrar de qué está hecha.

