Exatlón: Andrés hace llorar a Pato con este comentario.

El Exatlón México cada vez se pone más interesante, pues dos de los atletas más competitivos y fuertes han dado de qué hablar por ser vistos llenos de mucha presión debido a la inferioridad numérica del equipo azul previo a la recta final.

Los atletas del equipo azul saben el peligro que corren de quedar fuera previo a la Gran Final. Uno de ellos es Pato, quien es considerado uno de los atletas más fuertes de la competencia más colosal de la historia; sin embargo, el miedo se ha apoderado de él.

¿Qué dijo Andrés sobre Pato? Uno de los principales miedos de Pato rumbo a la gran final, es lesionarse; sin embargo, este miedo ha mermado su desempeño en los diferentes circuitos. De esto se ha percatado Andrés, quien también es considerado uno de los mejores atletas del reality deportivo.

“La neta, en la primera que pasaste tú ya habías perdido… Ya en tu cabeza ibas: ‘es que mi rodilla, no veo la resonancia’”, dijo el experto en parkour, quien además aseguró que su compañero ya está perdiendo la cabeza, y eso podría provocar su salida del Exatlón México.

¿Por qué lloró Pato?

Más adelante, ya sin la presencia de Andrés, Pato sostuvo una charla con Liliana, a quien le externó su molestia por lo ocurrido, incluso dijo sentirse vulnerable por esta situación. Ante ello, Liliana le recomendó sacar todo y no guardarlo en su interior.

“Saber que es poco el tiempo que falta, que son pocos los eliminados para ya estar en esa semana final, siento que me está pesando muchísimo”, sentenció el atleta del equipo de los Contendientes.

¿Pato está mintiendo?

Los integrantes del equipo rojo han afirmado que Pato está sacando ventaja de su lesión, pues en ocasiones no puede correr, pero al día siguiente sale a toda velocidad en los circuitos.

“Yo, por mi forma de competir, aunque esté triste, aunque esté adolorido, aunque me duela la espalda, aunque me duela la rodilla, así me acostumbré a competir. Yo creo que lo están usando como estrategia, hubo un tiempo que paró, pero después corre lo más rápido posible”.

