Exatlón: Este fue el polémico comentario de los azules sobre Aristeo.

Aunque el equipo rojo ha ganado dos Series por la Supervivencia en Exatlón: All Star, pronto se definirá si existe la posibilidad de mandar a un atleta escarlata al Duelo de Eliminación del próximo domingo.

¡Se igualaron las cosas en el Exatlón y se armó el Extremodrama!

Aristeo Cázares es uno de los rojos que está en riesgo, cosa que han notado los integrantes de la causa azul como Javi Márquez.

“Aris, ahorita no ha estado jugando nada bien… hay que echarle ganas, no hay de otra, por algo somos All Star”, expresó Súper Papá.

Por su parte, Doris del Moral es otra de las participantes que no descarta ver a Aristeo Cázares marcharse de las tierras más demandantes del planeta.

“En dado caso en que se fuera Aristeo a eliminación, el único que lo extrañaría sería a Pato, a los demás no creo que les afecte mucho”, declaró en el avance de Exatlón.

Te puede interesar: Exatlón: Estas son las consecuencias para Mati, Heliud y Nat tras indisciplina.

Aristeo Cázares encara al equipo rojo

Aguileón Cázares, sobrenombre de Aris en Exatlón, enfrentó a su equipo tras los recientes disturbios ocasionados.

Recuérdese que Mati, Nataly y Heliud salieron del campamento por 5 horas y escaparon del perímetro indicado en las reglas de Exatlón.

En el avance de esta misma noche se puede ver a Aristeo Cázares confrontar a su equipo con un fuerte mensaje.

“Sí había existido un conflicto en el equipo rojo, respecto al tema de los egos… suficiente de andar solapando”, declaró.

Sin embargo, el ganador de la segunda temporada también sabe que esta noche tiene que salir a dar su mejor esfuerzo.

Voy a salir peleando y a dar lo mejor de mí, es la única forma en que yo pretendo regresar a mi casa

No te pierdas un nuevo capítulo de Exatlón: All Star esta misma noche a través de Azteca UNO, pues los atletas se preparan para dejar su máximo esfuerzo y así salvar a los integrantes de su equipo. #SupervivenciaAllStar

También te puede interesar: Exatlón: ¿Qué hicieron Mati, Heliud y Nat fuera de la cabaña?