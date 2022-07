Exatlón: Querida atleta anuncia de última hora que será mamá.

El Exatlón ha visto competir en sus pistas y circuitos infinidad de atletas, algunos con más reflectores que otros, pero todos con el firme objetivo de convertirse en campeón del reality deportivo más exitoso de la televisión mexicana, Ingrid Drexel es una de ellas, pues la sobrina de Tatiana Clouthier formó parte del equipo rojo de los famosos, desafortunadamente no logró llegar a la final.

Capítulo 79 pt. 2 | Emotiva eliminación de Exatlón. | Exatlón México

Antes de abandonar el Exatlón México, Antonio Rosque le preguntó a Ingrid qué sentía al dejar la competencia, a lo que la ciclista respondió que eran sentimientos encontrado y que además se sentía muy orgullosa de su equipo.

“Realmente no tengo muchas palabras para decir, me tardaría mucho para agradecer a todos mis compañeros todo lo que me enseñaron, todas sus personalidades. Por contagiarme de cada uno de ellos. Aprendí mucho, maduré más. Todo esto se lo dedico a mi familia, a mi esposo que fue el que más me impulsó a seguir hasta acá y a todo mi equipo que nunca me dejó abajo”, declaró en aquel entonces.

¿Quién es Ingrid Drexel? Ingrid Drexel Clouthier nació el 28 de julio de 1993, en Monterrey, Nuevo León. Es hija de Rebecca Clouthier Carrillo y Anthony Drexel González. Es ciclista profesional y logró un campeonato en ciclismo de pista y contrarreloj en México, esto la catapultó a participar en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Te puede interesar: Exatlón: Él es el atleta que fue siete veces campeón y pocos recuerdan.

Después de su participación en la justa olímpica, la sobrina de Tatiana Clouthier logró varios triunfos en ciclismo de pista, tanto a nivel nacional como internacional, mientras que en ruta únicamente ha logrado victorias a nivel nacional.

Se convertirá en mamá

Tras su participación en Londres 2012 y en el Exatlón México, Ingrid ha dejado de lado el ciclismo y se ha enfocado en su familia, pues así lo presume en redes sociales donde constantemente sube fotos de ella con su esposo Gibran Lajud, quien es portero profesional y juega para el Santos Laguna, así como con su pequeño.

Recientemente, Drexler sorprendió a sus fans al revelar que se convertirá en mamá por segunda ocasión y lo acompaño con el mensaje “nuestro segundo niño viene en camino, el mejor amigo de Caleb, felicidad eterna”.

En la imagen aparece Ingrid sosteniendo un artefacto del que sale humo azul, revelando que será niño, al centro aparece su pequeño hijo Caleb y Gibrán Lajud a un costado viendo la humareda.