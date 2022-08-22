Exatlón: Atleta exhibe a hombre por acosarla en la calle.

Daniela Reza, quien participó en la quinta temporada de Exatlón, compartió su historia de acoso a tráves de sus redes sociales. La chihuahuense dio a conocer algunas capturas de pantalla exhibiendo a un hombre que le tomó fotos y videos disimuladamente, momento que ha desatado la indignación de miles de internautas.

"Aquí este señor tomándome fotos y videos dismulando tener una llamada", escribió en sus historias de Instagram, desde donde exhibió fotos de un sujeto retratándola sin su concentimiento.

Tras ponerse incómoda con las acciones del hombre decidió cambiarse de lugar, aunque posteriormente llegó la esposa del sujeto y fue hasta ese momento que pararon las acciones de acoso.

El incidente no pasó a mayores, pues Daniela Reza actualizó a sus seguidores con más fotos y videos en sus redes sociales, dejando ver su estado de salud.

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¿Quién es Daniela Reza, participante de Exatlón?

Daniela Reza es una atleta chihuahuense que debutó en la Liga MX con el equipo de los Bravos de Juárez. La atleta mexicana posteriormente debutó en la quinta temporada de Exatlón, aunque tuvo una breve participación tras ser eliminada por Mariana del equipo azul.

"Espero haber dejado una huella en Exatlón a pesar de que fue muy poco tiempo el que estuve. Me voy con muchas ganas de hacer cosas afuera... todos los días me entregué al equipo rojo", expresó tras su eliminación de la competencia.

Daniela Reza cuenta con 346 mil seguidores en Instagram, desde donde comparte sus proyectos deportivos y fotografías de su vida personal.

Aún no se sabe si la atleta podría regresar a una temporada All Star, aunque antes de marcharse de la quinta edición dejó entrever que le gustaría volver: "Ojalá y pueda repetir esta aventura... estaría encantada de volverla a vivir de nuevo".

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