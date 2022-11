Exatlón: Ellos son los atletas que quieren separar a Roberta y Yann, ¿por qué?

Cupido ha comenzado a hacer de las suyas al interior de la presente temporada del Exatlón México; sin embargo, el romance entre Roberta y Yann Lobito ha generado una gran polémica y se ha convertido en la historia de Romeo y Julieta ya que cada uno pertenece a equipos diferentes, por lo que podría estar prohibido.

Programa 22 noviembre 2022 | Parte 2 | Por la Supervivencia Exatlón.

El equipo de los Contendientes parece no estar muy de acuerdo con que Roberta tenga un romance con uno de sus adversarios del equipo de los Famosos. Antes de Roberta y Yann no había existido en el Exatlón un romance entre atletas de diferentes equipos.

No obstante, los fans de la competencia más colosal de la historia están más que felices por el romance prohibido de Roberta y Yann, pero al parecer no opinan lo mismo los atletas del conjunto azul, ¿será que harán algo para separarlos?

¿Qué opinan los azules del romance de Roberta con Yann? El amor se respira en el Exatlón México, pero hay quienes no están de acuerdo con que Roberta y Yann tengan algo más que una rivalidad, principalmente los integrantes del equipo azul que se reunieron después de que ganaran la Villa 360.

En la mesa se habló de todo un poco, pero llamó la atención lo que Andrés le dijo a Roberta: “Yo sé que vas chido con Yann, que se gustan, lo que quieras, pero a mí en lo personal, no me gusta para nada que por ejemplo voy yo y luego va la capi y luego vas tú, o vas nomás tú y en vez de gritarles te pones a cotorrear mucho con él, digo, no está mal o sea está chido”.

¿Qué dijo Roberta al respecto?

Luego de las palabras de Andrés, Roberta se lo tomó con tranquilidad y expresó que “lo que pasó el día de hoy y lo que me dijeron ahorita, yo creo que ya todos van a malinterpretar cuando yo vaya a correr con alguien que esté en el circuito, realmente voy a verlos y apoyarlos”.

La atleta azul espera que no se malinterpreten las cosas con sus compañeros, ya que los alienta en todo momento, pero aseguró que estuvo bien que le dijeran las cosas de frente y no a sus espaldas. Así mismo, señaló que les demostrará a sus compañeros que va a los circuitos a apoyarlos y no a platicar con Yann Lobito.