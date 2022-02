¿Se burlan? El equipo azul causa polémica en Exatlón por hablar así de los rojos.

En esta especial edición de Exatlón: All Star , el equipo azul ha mostrado una seguridad extrema ante el equipo rojo, al grado que les hacen críticas que causan polémica.

“En este último juego que tuvimos por la supervivencia vimos que en el equipo azul somos fuertes, nos la tenemos que creer, por algo estamos aquí... nos dimos cuenta de que el equipo rojo no viene bien, siento que en este momento el equipo azul ha sido más superior que el equipo rojo”, dijo Javi Márquez.

Además, el resto del equipo azul criticó que Pato Araujo se molesta cuando no hace bien las cosas, hace berrinche y de alguna manera lo obstaculiza en su desempeño.

“Yo me he fijado a veces con Pato que cuando uno llega primero que él y empieza a tirar, él se presiona un poco más y empieza a tirar a lo loco; el Pato no olvida, le sale algo más en el circuito”, agregó Big Papi.

Capitán Araujo acepta que la lucha es fuerte

Capitán Araujo acepta que la lucha es fuerte, por lo que van a tener que hacer muchas cosas como equipo para poder mantenerse juntos, pero acepta que este reality show ha sido muy importante para él al ser campeón de la cuarta temporada.

“Exatlón significa mucho para Patricio Araujo, obviamente me abrió las puertas para seguir vigente, le agradezco a Dios que me haya puesto en este lugar porque no estaría viviendo esta etapa tan bonita como la que estoy viviendo”, aseguró.

El esposo de Zudikey invitó a los rojos a dar lo máximo, pues se trata de una competencia realmente dura y demandante, en la que el equipo desde luego que desea ser superior al equipo azul.

