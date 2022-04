Exatlón: Ella es la cantante que rompió en llanto tras eliminación de Evelyn.

Exatlón: All :Star está por llegar a su fin y la competencia cada vez es más reñida, pues ninguno de los atletas quiere quedar fuera; sin embargo, solo uno podrá alzarse con la victoria y se convertirá en campeón de la temporada más exitosa del reallity show de Azteca UNO.

Evelyn Guijarro

El día de ayer (28 de abril) se vivió uno de los momentos más emotivos de Exatlón, sobre todo en esta etapa eliminatoria, en la que diario abandona la competencia un participante para que únicamente tres se enfrenten en la Gran Final el próximo domingo 1 de mayo.

Evelyn Guijarro se despidió de la competencia tras dejar todo en el duelo ante su compañero de equipo, David Juárez, por lo que se despidió con la frente en alto y como una de las mejores mujeres que han participado en este demandante reality show deportivo.

‘Sniper’ demostró su garra, gallardía y fuerza mental y física a lo largo de la competencia, pues supo vencer las adversidades y se consolidó como una de las competidoras más fuertes pese a las polémicas y controversias que se generaron debido a su amistad con Mati Álvarez, por ello, dijo adiós al Exatlón como las grandes.

“No sabía qué se sentía estar en este lugar, en esta posición, jamás me habían eliminado, se siente extraño, se siente diferente saber que de repente te arrancan ese sueño de levantar el trofeo, me duele en el alma porque es algo con lo que vine mentalizada y no me quería ir de aquí sin él, dos veces me quedé muy cerca y de verdad sentía que esta era mi oportunidad, por algo vine aquí, este era (…)”, declaró Evelyn Guijarro con la voz entrecortada.

Sin embargo, su salida no pasó desapercibida, ya que Mati Álvarez no fue la única afectada con la salida de ‘Sniper’, sino también la cantante Silvia Zepeda, quien lloró tras la salida de la única mujer que quedaba con vida en el equipo azul.

La cantante compartió en sus historias de Instagram algunos videos en el que expresa su sentir tras la salida de Evelyn Guijarro. En un primer video se le ve bastante conmovida y exclama que ella no quería que se fuera ‘Sniper’ del Exatlón.

Silvia Zepeda llora por la eliminación de Sniper

Mientras que en el resto de videos y con lágrimas en los ojos se toma la cara y lanza una risa nerviosa para disimular su tristeza y dice: “Hasta los mocos se me salieron. Te ganaste mi corazón ‘Sniper’ y el de mucha gente”. Al final pide perdón al público y lanza un “te amo, ‘Sniper’.