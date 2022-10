Exatlón: Contendientes protagonizan la pelea más fuerte de la noche.

Exatlón dejó los mejores duelos en la semana de estreno, aunque también fuimos testigos de algunos enfrentamientos entre los atletas.

Reñida Batalla por la Fortaleza entre Azules y Rojos en Exatlón.

Tal fue el caso del equipo azul, pues sus integrantes vivieron dificultades para adaptarse a la Villa 360°. Los participantes tuvieron algunos problemas para organizarse con las labores de limpieza, por lo que protagonizaron una seria plática.

Los atletas de Contendientes se molestaron con Andrés Fierro, quien estaba en la cocina preparando comida y no estaba poniendo atención a la plática.

“Tengo hambre y estoy cansado”, dijo el practicante de parkour, quien comenzó un tenso roce con Emmanuel por no prestar atención.

Fierro se unió a la conversación de malas, aunque después acató las reglas y la organización de su equipo: “Me habló un poco fuerte. Somos de carácter parecido”, declaró sobre su roce con Emmanuel.

Todos los participantes notaron el altercado entre Emmanuel y Fierro, además de que Pato realizó este comentario al respecto: “A Fierro le gusta debatir, pero no le gusta ceder. Cuando dejamos a Emmanuel y a Fierro juntos comienza el pique por algunas cosas”.

¿Fierro y Emmanuel arreglan sus diferencias?

Emmanuel se acercó a Fierro para limar las asperezas y arreglar el malentendido, confesando que tienen personalidades muy parecidas.

“Discúlpame si te hablé feo, no tengo tacto para decir las cosas. Somos un gran equipo”, dijo el musculoso atleta para arreglar sus diferencias con su compañero.

Por su parte, Fierro asegura que no tiene ningún problema con Emmanuel, y que las complicaciones en la organización de la villa se pueden resolver: “Con Emmanuel no tengo ningún tema en particular, solo fue un malentendido. Nos estamos conociendo aún”.

