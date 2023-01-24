Exatlón: ¿Cuándo anuncian a los atletas de la edición All Star?

Estamos viviendo las últimas semanas de Exatlón México, por lo que los atletas que siguen en competencia están tratando de mostrar su mejor versión, no solo para ganar, sino para tener un lugar en la edición All-Star.

Te puede interesar: Exatlón: Atletas lucharon con todo y protagonizaron los memes.

Desde hace un par de semanas, varios atletas han llegado a las playas más demandantes de la televisión mexicana para tratar de ganar un lugar para la justa más importante en la historia de Exatlón México.

Los boletos para poder estar en All-Star son pocos, por lo que los atletas que van a competir en esta edición son privilegiados, algunos van a llegar por invitación directa, pues su pasado en Exatlón México les vale un lugar. Sin embargo, otros han tenido que competir y ganar un espacio en la justa.

El domingo vamos a conocer a todos los atletas de Exatlón: All-Star.

Luego de varios meses de incertidumbre para los millones de fans, el día de ayer la máxima autoridad de Exatlón México ha dado a conocer la fecha en que va a revelar el nombre de todos los atletas que van a estar en All-Star.

Será el próximo domingo cuando Antonio Rosique revele los nombre de las leyendas rojas y azules que vuelven a los circuitos de Exatlón México para poder demostrar que son los mejores en la historia del reality deportivo.

Hasta el momento, podemos confirmar la participación de Lino Muñoz, quien venció en un duelo a ‘Parejita’ López. Mismo caso de Keno y Valery Carranza, quienes en los circuitos se han ganado su lugar.

También te puede interesar: Contendientes ganan los dos autos de la Batalla Colosal en Exatlón.

Otra de las atletas que ha recibido una invitación para formar parte de Exatlón: All-Star, fue Andrea Medina, quien durante su participación en la reciente temporada tuvo una fuerte lesión que la dejó fuera de la competencia en su mejor momento.

