¿Ya sabes a qué hora ver Exatlón Draft El Ascenso? No te pierdas nada de nuestra transmisión GRATIS y EN VIVO
No te pierdas nada de Exatlón Draft El Ascenso y sigue el minuto a minuto con nosotros.
Exatlón Draft El Ascenso, tendrá su gran inicio este 8 de septiembre en punto de las 7:30 p.m. por la pantalla de Azteca UNO. La transmisión en vivo online la podrás ver a través del sitio oficial que encuentras aquí.
Empieza la cuenta regresiva para el gran inicio de Exatlón Draft El Ascenso
Exatlón Draft El Ascenso es una fase del reality deportivo más competitivo de México en donde 24 atletas competirán por conseguir un lugar en la próxima temporada de Exatlón México.
Esta competencia cargada de adrenalina, arranca esté lunes 8 de septiembre de 2025 a las 7:30 p.m., y podrá disfrutarse a través de la señal de Azteca UNO, además de contar con contenido exclusivo y repeticiones en nuestro sitio oficial y redes sociales.
¿Qué vamos a ver en el gran inicio de Exatlón Draft El Ascenso?
En el gran inicio de Exatlón Draft El Ascenso viviremos la primera gran prueba a la que se enfrentarán los 24 aspirantes, la cual promete intensos circuitos llenos de adrenalina, velocidad, pasión y estrategia, que los llevará al límite tanto física y emocionalmente para llegar a ser uno de los 12 atletas que conformará la siguiente temporada de Exatlón México.