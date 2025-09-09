¿Ya sabes a qué hora ver Exatlón Draft El Ascenso? No te pierdas nada de nuestra transmisión GRATIS y EN VIVO

Exatlón Draft El Ascenso es una fase del reality deportivo más competitivo de México en donde 24 atletas competirán por conseguir un lugar en la próxima temporada de Exatlón México.

Esta competencia cargada de adrenalina, arranca esté lunes 8 de septiembre de 2025 a las 7:30 p.m., y podrá disfrutarse a través de la señal de Azteca UNO, además de contar con contenido exclusivo y repeticiones en nuestro sitio oficial y redes sociales.

