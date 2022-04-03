Exatlón: Eliminación inesperada se dará esta noche.

Estamos viviendo las semanas finales dentro de Exatlón: All Star, donde los atletas están dispuestos a darlo todo para no quedar fuera del reality más famoso de la televisión mexicana.

Por eso los atletas están dispuestos a entregarlo todo para poder evitar el temido Duelo de Eliminación y perder la oportunidad de ser el máximo ganador de la temporada más grande de la historia.

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Ahora los atletas saben del compromiso que tienen, por lo que los azules buscan evitar que otro de sus integrantes vaya al gran examen de Exatlón, por lo que tienen que demostrar su capacidad este domingo en el Duelo por la Supervivencia.

Mientras que los rojos enfrentan nuevamente una fuerte polémica, por lo que su desempeño puede que se vea disminuido, sumado a que los azules ganaron el Duelo por la Ventaja, por lo que tuvieron la oportunidad de elegir los tiros.

¿Quién es el eliminado de este domingo 3 de abril?

Luego de una semana de competencia sumamente cerrada, ambos equipos tienen la posibilidad de perder a uno de sus integrantes y quedar en desventaja frente a los contrarios en las semanas claves para definir al ganador de Exatlón: All Star.

Recordemos que nadie se quiere quedar fuera de la semana clave, pues ya no encontramos a días de que los equipos se junten y la competencia se ponga mucho más cerrada en busca del campeón, ya que a diferencia de otras temporadas, ahora solo vamos a tener un solo ganador.

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Si quieres conocer al eliminado de este domingo, no te pierdas ningún detalle de la competencia este domingo en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno y por medio de la aplicación de Azteca Conecta.