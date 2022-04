Exatlón: Heliud arremete contra Aristeo y éste le responde.

La competencia en Exatlón: All Star ha alcanzado su nivel más grande, pues ya no quedan rivales débiles y cualquiera le puede ganar al que sea, estos casos los vemos cada día más seguido en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

En uno de los duelos más recientes, Doris del Moral logró imponerse con cierta facilidad a Heliud Pulido, quien en más de una ocasión ha demostrado el gran nivel de competencia que tiene, mismo que lo llevó a ser el ganador de la tercera temporada.

No obstante, aunque todos saben de la importancia de sumar puntos de cara a la gran final de Exatlón: All Star , su derrota causó un fuerte comentario por parte de Aristeo que no le gustó a su compañero causando una nueva polémica entre los rojos.

La nueva polémica entre Aristeo y Heliud Pulido

La derrota de Heliud Pulido no fue bien tomada por Aristeo, quien no aguantó más y rompió el silencio con contundente mensaje en contra de su compañero.

Doris es una adversaria que no cabe duda es una de las mejores competidoras de Exatlón. Ya no existe margen de error, ir a una eliminación te puede costar tu ticket…

Ante las palabras de Aristeo, Heliud Pulido no se quedó callado, pues sabe de la importancia de entregar la mayor cantidad de puntos posibles para evitar ir a un Duelo de Eliminación y quedar fuera de la semana más importante en Exatlón: All Star.

Terminando mi punto con Doris, Aris hace un comentario de que los que vayan con Doris no se tienen que confiar, jamás me confié, lamentablemente Doris me ganó

Tras estos comentarios, todo parece indicar que los problemas al interior del equipo rojo no se van a terminar pronto, pues cada semana enfrentan una polémica diferente.