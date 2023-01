Exatlón: Equipo azul se fractura y pelean entre ellos por el blindaje.

El Exatlón México se encuentra más emocionante que nunca pues faltan pocas semanas para la recta final, pero también por los nuevos circuitos y sorpresas que se han ido revelando en la presente temporada.

Programa Completo 12 enero 2023 | Por el Blindaje de Exatlón México.

Famosos y Contendientes se encuentran enfocados en poder llegar a la gran final; sin embargo, los azules tienen una clara desventaja numérica en comparación con la escuadra roja, pero afortunadamante consiguieron el blindaje para un hombre de su equipo.

Te puede interesar: Exatlón: Así planean las atletas rojas sacar ventaja sobre Liliana.

El blindaje ayudará al equipo azul a posicionar de mejor forma a sus mejores atletas, pero esto ha desatado una gran tensión al interior de su facción, incluso cierta división, misma que se siente en las playas de República Dominicana.

¿Qué pasa en el equipo azul? Los cierres de semana siempre son complicados para los atletas del Exatlón México, sobre todo a estas alturas de la competencia pues la Gran Final se encuentra a la vuelta de la esquina y nadie se quiere quedar fuera.

El equipo azul se ha caracterizado por ser uno de los equipos más unidos en la presente temporada, ya que a diferencia de los rojos, ellos han intentado tener una comunicación abierta y siempre han mantenido el diálogo para crear estrategias que les ayuden a superar a los Famosos.

¿Cómo fue la discusión?

Las cosas se salieron de control en el equipo azul y se suscitó una discusión bastante acalorada entre Fogel, Pato y Andrés, quienes no han logrado ponerse de acuerdo al escoger al atleta que tendrá el blindaje.

También te puede interesar:Exatlón: Así fue el doloroso adiós que tuvo Dana.

Pato asegura que él es quien merece más el blindaje y ha intentado justificarse con su lesión en la rodilla, no obstante, esta actitud no ha caído nada bien entre sus compañeros. Andrés se mostró arrepentido por haber conservado a Pato en los azules tras la salida de Emmanuel, pues al parecer ya lo considera más una carga y no un gran elemento.

¿Qué pasará con el equipo azul?

No te pierdas el Exatlón México de lunes a viernes en punto de las 19:30, así como los domingos de eliminación a las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO.