Exatlón: Así fue la reacción de Evelyn a la grosería de Mati. (VIDEO)

Las tierras y playas de Exatlón han dejado los mejores duelos entre los atletas, aunque también han dejado las amistades más incondicionales fuera de República Dominicana.

Tal es el caso de Evelyn Guijarro y Mati Álvarez, quienes a pesar de pertenecer a equipos contrarios, formaron una amistad muy grande tras terminar Exatlón: Titanes vs Conquistadores.

Ambas atletas recibieron el llamado a Exatlón: All Star, donde ahora compiten en sus respectivos equipos para llegar a la Gran Final.

La intensa batalla que se vive en Exatlón ha originado el distanciamiento de Golden Champion y Sniper, quienes se han enfrentado con desplantes.

En la batalla del día de ayer, Mati Álvarez se enojó por perder un punto contra Evelyn, realizándole un desplante y alejándola con la mano tras concluir su circuito.

Evelyn Guijarro reacciona al desplante de Mati Álvarez

En el avance de Exatlón de esta misma noche se puede ver que el distanciamiento de Evelyn y Mati no da marcha atrás, pues la lanzadora de jabalina se nota tensa desde las gradas.

“Se siente la velocidad”, expresa la atleta del equipo azul como indirecta para su rival roja.

Por su parte, Nataly Gutiérrez fue otra de las atletas del equipo rojo que se pronunció sobre el rendimiento de Evelyn Guijarro.

La atleta mandará un fuerte mensaje a su contrincante azul en el capítulo de esta noche, donde expresará que no tiene miedo de salir a competir contra Sniper.

“Algunas compañeras no quieren salir a competir tanto con Evelyn. No sé si sea porque no quieran perder puntos. Yo no le tengo miedo a nadie, yo siempre me rifo, yo voy con la que sea y con la que me toque”, expresó la también conocida como Dynamom.

