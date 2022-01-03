FOTOS | Bestial enfrentamiento en arena Exaball de Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes se reunió en La Fortaleza para tratar de levantar los ánimos tras la salida de Germán Toledo. Zudikey Rodríguez confesó que fue muy triste ver la despedida de Germán pues quería permanecer más tiempo en las tierras y playas del Exatlón.

Uriel Pizarro, Ximena Duggan y Yusef Farah se reunieron en las afueras del Campamento para analizar la situación de las dobles eliminaciones así como planear su estrategia contra Guardianes para asegurar a algunas compañeras en la gran final de Exatlón.

Antonio Rosique reabrió la cancha del Exaball donde puso en disputa diez mil ExaPoints para poder comprar diversos objetos en la ExaStore. Guardianes y Conquistadores se enfrentaron arduamente en la feroz competencia donde el equipo rojo de Guardianes resultó victorioso en Exatlón.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos para disputar el territorio, el equipo de Conquistadores está harto del Campamento y quiere arrebatarle La Fortaleza a Guardianes, además de evitar la prueba adicional en Exatlón.

Después de asombrosas carreras y emocionantes tiros de poder, el equipo de Conquistadores consiguió el triunfo, evita la prueba adicional y disfruta de las comodidades de La Fortaleza del Exatlón.

