FOTOS | El ciclo del Exatlón se cumple de nuevo.

Antes de salir a competir de nuevo en los circuitos del Exatlón, los Guardianes llegaron a la Fortaleza con todo el ánimo después del triunfo. Por su parte, Los Conquistadores fueron al campamento, en donde tuvieron que armar su camas para poder descansar.

Un nuevo día llegó y se avecinaba una gran batalla por la supervivencia, las mujeres de Guardianes y los hombres de Conquistadores estaban en riesgo de eliminación en el Exatlón, pero aún tenían una oportunidad de mantener a sus equipos unidos al vencer en el circuito de fuerza.

La Máxima Autoridad del Exatlón dio la bienvenida a los atletas y también felicitó a Yusef Farah por su cumpleaños número 30, “el León Libanés” estaba listo para celebrar en la competencia.

El duelo entre rojos y azules para asegurar su permanencia sería a 10 puntos, el equipo vencedor tendría la oportunidad de salvarse y de mandar a sus rivales al duelo de eliminación del Exatlón.