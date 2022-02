Exatlón: Esta fue la polémica que pocos vieron de Koke y Aristeo. (VIDEO)

La tensión crece cada día más en las tierras y playas de Exatlón: All Star, pues todos los atletas buscan llegar a la Gran Final de nuestro reality show.

Con la salida de Heber Gallegos, ambos equipos saben que permanecer en la competencia más exigente del planeta requiere más que desempeño.

Por si fuera poco, los enfrentamientos no se han hecho esperar, pues Aristeo Cázares y Koke Guerrero continúan peleando por el título del campeón más icónico de todos los tiempos.

Recientemente, el Aguileón Cázares retó a Koke Guerrero a competir en uno de los circuitos, pero el integrante del equipo azul lo rechazó.

“Puedo ser yo, si quieres”, expresó Aristeo Cázares utilizando su camiseta dorada debido a su gran rendimiento.

Para sorpresa del atleta rojo, El Hechicero del Aire contestó a su rival con un desplante.

“Lo siento, Pato”, expresó Koke eligiendo al Capitán Araujo para competir en el circuito y despreciando a su rival rojo.

La polémica no quedó ahí, pues Aristeo dejó entrever que Koke no compitió con él por miedo.

“Al parecer, Koke no quiso ir contra mí”, expresó el campeón de la segunda temporada.

No obstante, en el Duelo por la Supervivencia Aristeo utilizó uno de sus privilegios como Golden One, se trata de la repetición de una carrera, misma que no le sirvió, pues Koke lo venció en dos ocasiones y le dejó claro que “más rápido cae un hablador que un cojo”.

La Bestia cuestiona la polémica actitud de Aristeo Cázares

Quien al parecer no está nada contento con la actitud que ha mostrado Aristeo Cázares en las tierras de Exatlón, es David Juárez La Bestia.

El gimnasta yucateco ha criticado los comentarios de su rival rojo a Koke Guerrero.

“Aristeo es como bien fanfarrón”, expresó La Bestia a las cámaras de Exatlón.

Exatlón: All Star es la edición que reúne a finalistas y campeones de otras temporadas, por lo que las rivalidades están a la orden del día.

Aristeo Cázares ganó la segunda temporada contra Pato Araujo, mientras que Koke Guerrero venció a David Juárez La Bestia en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

