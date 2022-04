Exatlón: Koke revela por qué menospreció a su propio equipo.

Venga la Alegría se enlazó con Koke Guerrero hasta las tierras de Exatlón: All Star, donde el atleta aclaró por qué menospreció a su propio equipo azul.

¡La Bestia sacó toda la frustración y armó un Extremodrama!

Fue el día de ayer, cuando el sinaloense expresó que solo él y La Bestia anotaban puntos en Exatlón.

Tras levantar todo tipo de reacciones entre los fans, El Hechicero del Aire habló en exclusiva de la polémica en VLA.

“Sí es pesado porque a veces las derrotas duelen mucho. No lo siento como que estamos cargando, sino como que estamos apoyando al equipo”, expresó a este programa.

“Está difícil mantenerse en una buena racha siempre, más por el nivel que hay. Si ahorita se nos está dando, lo mínimo que podemos hacer es sacar todos los puntos posibles”, continuó.

Koke Guerrero asegura que Evelyn, Doris y Javi solo están pasando por una mala racha.

Si uno de ellos, que está en mala racha, da un punto... pues nos beneficia y podemos ganar

Koke habla sobre su molestia con el equipo azul

En otros temas, La Bestia vivió uno de los momentos más controversiales de la temporada en el reciente Duelo de los Enigmas, pues se le vio sumamente enojado aventando plantas.

Ante las burlas que vivió el gimnasta por parte de su propio equipo, Koke Guerrero habló al respecto.

“Sí vi enojado a La Bestia, como nunca. Yo nunca lo había visto tan enojado, pero esta vez explotó. Yo vi que era algo serio y dije ‘esta vez no es para risa’. No estaba bien y sí les llamé la atención… se me hizo lo correcto y lo entendieron”, dijo a VLA.

Por su parte, David Juárez habló sobre su momento de ira en Exatlón: All Star.

“Ya soy menos tolerante a las derrotas. Estaba jugando muy bien, estaba sacando un buen de puntos, solo me faltaba el ‘match point’, lo perdí, me enojé y dije ‘tengo que sacar la ira de una manera’, así que tiré unos aros, fui por las ramas y por unos troncos”, concluyó.

