VIDEO: Koke Guerrero compartió cómo fue su casting para Exatlón.

Koke Guerrero se convirtió en uno de los atletas más queridos de Exatlón, pues fue el primer participante en ganar dos temporadas consecutivas.

¡Koke nos enseña todo sobre su deporte, el porrismo!

El practicante de cheerleading ganó Exatlón: Guardianes vs Conquistadores y Exatlón: All Star, llevándose el respeto de los televidentes y fanáticos de nuestro reality show.

Koke practica múltiples deportes como cheerleading, gimnasia, parkour y entrenamiento funcional, además de haber ganado campeonatos de porrismo nacionales e internacionales.

A tráves de su cuenta de Instagram, Guerrero se ha dedicado ha inspirar a otros atletas que sueñan con debutar en nuestro reality show: “Yo sigo siendo el más fan del programa jajaja, así que les voy a ayudar a todos los que están intentando lograr por lo que algún día yo luché", escribió.

Así fue el casting de Koke Guerrero para Exatlón

A tráves sus historias de Instagram, Koke Guerrero compartió cómo fue su casting para ganarse un lugar en Exatlón. El también conocido como El Hechicero del Aire realizó algunas piruetas desde la playa y mostró sus conocimintos en gimnasia, además de que mandó el siguiente mensaje.

“Quiero formar parte de Exatlón porque quiero ser esa persona que inspire y transmita los valores que necesitamos día a día para superarnos… Soy capaz de superar cualquier cosa por que soy una persona muy apasionada y amo mucho todo lo que hago”, expresó el atleta sinaloense.

Koke Guerrero publicó su casting para inspirar a los futuros aspirantes a Exatlón México y así lo dejó ver con un texto en YouTube: “Espero que les sirva de ejemplo a todas esas personas que quieren ser parte de esta gran aventura”.

“Yo nunca me rendí para poder ir a Exatlón y eso me llevó a ganar dos temporadas”, dijo el atleta, quien se convirtió en ganador de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores y Exatlón: All Star.

