Koke revela el secreto del éxito para ganar Exatlón: All Star

Luego de convertirse en el campeón absoluto de Exatlón: All Star, Koke Guerrero de enlazó a nuestro foto de Venga la Alegría para hablar de su triunfo.

¡Platicamos en exclusiva con los finalistas de Exatlón All Star!

“Estoy feliz, estoy que no me la creo, hubo varias semanas donde estuve a punto de rendirme, la neta aguanté y se hizo”, declaró a este programa.

Recuérdese que El Hechicero del Aire venció a Heliud Pulido en la Gran Final en vivo, convirtiéndose en el campeón absoluto de nuestro reality show.

“No iba a mejorar si no estaba enfocado y si no estaba en la competencia. Yo me quería quedar. Si ya estaba aquí tenía que aprovechar todo lo que se pudiera”, expresó.

Te puede interesar: Exatlón: Este es el VIDEO de la final que pocos vieron.

Koke Guerrero revela su secreto del éxito

Aunque no tenía mucha experiencia compitiendo con atletas de alto rendimiento, Koke reveló que la perseverancia y disciplina fueron las claves del éxito.

“A veces estaba cansado, pero llegaba y entrenaba más. Ese ejemplo quiero dar, que con perseverancia y disciplina se logra todo”, declaró.

El atleta sinaloense venció a uno de los atletas más fuertes en la historia de Exatlón, por lo que esto comentó.

‘Estuvo muy cardíaco porque los dos somos buenos en empanadas, los tiros y nos dimos con todo Heliud y yo” dijo.

Debido a que es uno de los atletas más certeros con los tiros, Koke logró conqui

star las tierras de Exatlón.

“Ya había personas experimentadas, pero yo me hice un experimentado en este deporte. Pienso que puedes hacer un cambio si te enfocas, yo quería ser muy bueno en Exatlón”, expresó Koke, quien por cierto, se convirtió en el primer atleta en ganar dos temporadas consecutivas del programa número uno de México.

También te puede interesar: Exatlón: Los mejores memes que dejó la Gran Final.