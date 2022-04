Exatlón: ‘El Loco’ Arreola golpea a sujeto que rayó su auto. (VIDEO)

Ricardo ‘El Loco’ Arreola, peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) y exparticipante de Exatlón, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que golpeó a un joven que grafiteó su automóvil sin saber que el atleta se encontraba al interior observando todo.

Ricardo Arreola reaccionó bastante molesto y le propinó tremenda tunda al joven grafitero. En un video que circula en redes sociales, se aprecia el vehículo del atleta, de pronto, un grafitero se acerca y comienza a rayar el vidrio lateral y un espejo, sin saber que el dueño era ‘El Loco’, quien se encontraba dentro del auto.

Pudo elegir cualquier otro auto, pero eligió el del Loco Arreola 🤣🤣 pic.twitter.com/WWnvliAPG1 — Ernesto Reyna (@nenoreyna) April 12, 2022

El gladiador salió inmediatamente de su vehículo y encaró al hombre, quien trató de salir huyendo, pero fue alcanzado por el peleador que se le dejó ir a los golpes.

“Cosas que pasan en el centro de Monterrey. Llegué a entrenar aquí box, y donde me estaciono llega un bato y comienza a rayar con spray (…) la neta no creo haberme pasado de v..., pero pin... gente, ¿qué pe...? Me dio coraje”, publicó el atleta en sus historias de Facebook.

‘El Loco’ Arreola explica lo sucedido a Al Extremo

Posteriormente, el ‘Loco Arreola’ puso al chistosito a limpiar la ventana de su coche mientras lo grababa y le cuestionaba la razón de sus actos.

“Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando... creo que no fue la solución más correcta”, reconoció el ‘Loco Arreola’.

Por último, el pelador de MMA explicó que el daño no fue mayor ya que el hombre cuya identidad se desconoce, limpió la pintura de su coche. Así mismo, el atleta hizo un llamado a las personas para no consumir sustancias nocivas que puedan alterar su toma de decisiones y su realidad.

“No pasó a más, me limpió el coche y ya, pero pues chale (…) si no sabes manejar las drogas, no las consumas”, finalizó.

Además, en exclusiva para Al Extremo, el participante de la quinta temporada de Exatlón contó que su conducta no es justificable, pero que le dio coraje lo que sucede en la vía pública.